Kavşakta çarpışma sonrası panik: sürücü gözyaşlarına boğuldu, yaralı hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta kavşakta kaza: taraflar ve araçlar

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Parkı yanındaki kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazaya karışan motosiklet, 07 BTT 203 plakalı ve sürücüsü T.Y. idi; diğer araç ise 07 BLD 581 plakalı otomobil ve sürücüsü A.Ç. tarafından yönetiliyordu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluştu ve motosiklet sürücüsü T.Y. yaralandı.

kaza sonrası ilk müdahale ve duygusal anlar:

Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü A.Ç., yaşadığı şok nedeniyle dakikalarca aracından çıkamadı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan indirilen A.Ç., yerde yatan motosiklet sürücüsünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı ve yaralının başından ayrılmadı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve polis ekipleri sürücüyü teskin etmeye çalıştı. Yaralı sürücüye olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve T.Y. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

park halindeki servis aracının iddia edilen etkisi:

Kazaya ilişkin iddialar arasında, kavşak yakınında park halinde bulunan bir servis aracının yolun büyük bölümünü kapatarak hem otomobil hem de motosiklet sürücüsünün görüş açısını kısıtladığı yer aldı. Olay sonrası çekilen görüntülerde servis aracının kavşak civarında park halinde olduğu görüldü; kısa süre sonra aracın sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi. Polisin olayla ilgili inceleme yaptığı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve tutanak çalışmaları, kaza yerinde toplanan ifade ve görüntülerin değerlendirilmesiyle devam ediyor. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA SONRASI SÜRÜCÜNÜN YERDE OLDUĞUNU GÖREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI, YARALININ BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI.