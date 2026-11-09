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Kavşakta iki hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Antalya-Burdur kara yolunda kavşakta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı; sürücünün alkol ölçümü 1.05 promil çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta iki hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza anı ve hasar:

Burdur'da gece saatlerinde Antalya - Burdur kara yolunun Antalya kavşağında iki hafif ticari araç çarpıştı. Olayda, Veli D. (57) yönetimindeki 15 NB 638 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah A. (24) idaresindeki 07 AZG 550 plakalı hafif ticari araç karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücüler Veli D. ve Abdullah A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet B. (67), Melike A. (24) ve Tuğba A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın ardından bölgedeki trafik akışının kontrollü olarak sağlandığını ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Alkol kontrolü ve soruşturma:

Yapılan kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Veli D.'nin alkol ölçümünde 1.05 promil tespit edildi. Bu bulgu doğrultusunda trafik ekipleri ve savcılık makamları kazayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarına devam ediyor.

Olayın kesin nedenleri, yetkililerin yürüttüğü teknik tespit ve ifadelerin değerlendirilmesi sonrası netleşecek.

BURDUR&#039;DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİ ARAÇ ÇARPIŞIRKEN 5 KİŞİ...

BURDUR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİ ARAÇ ÇARPIŞIRKEN 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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