Dolar 50,0426 +0,03%
Euro 56,3397 +0,16%
Bist 11.452,98 -0,22%
Altın Gram 6.657,97 +1,60%
EUR/USD 1,1238 +0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,12%
--°

Tezgahın ardından oyun alanına: sanayi ustaları Silifke folklorünü yaşatıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sanayi ustaları gündüz iş yapıp akşamları halk oyunları öğreniyor; hedefleri ilçenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tezgahın ardından oyun alanına: sanayi ustaları Silifke folklorünü yaşatıyor

Sanayi ustalarından kültürel sorumluluk:

Mersin'in Silifke ilçesinde tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi, motor ve iş makineleri ustaları ile mobilyacılardan oluşan bir grup, gündüzleri tezgah başında çalışırken akşamları ilçenin halk oyunlarını öğreniyor. Çalışma, Silifke Kemal Ateş Müzik Folklor Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde yürütülüyor ve katılımcılar hem mesleklerini sürdürüyor hem de yerel kültürü yaşatmayı amaçlıyor.

Ustalar, öğle aralarında sanayi sitesinde bir araya gelerek kısa uygulamalar yapıyor; akşamları ise dernek binasında daha sistemli eğitim alıyorlar. Bu çaba, hem sosyal birlikteliği güçlendiriyor hem de mesleki yaşamın dışındaki bir aidiyet sunuyor.

Eğitim süreci ve motivasyon:

Dernek Başkanı Kemal Ateş çalışmanın arkasındaki talebi vurguluyor: "Sanayi ustalarımızın bu gayreti bizleri çok mutlu ediyor. İlk defa ustalarımızın yoğun isteği üzerine böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri öğle yemeği molasında sanayide, akşamları da derneğimizde ustalarımıza Silifke halk oyunlarını öğretiyoruz" dedi. Bu yaklaşım, öğrenmeyi gönüllülük temeline oturtarak sürdürülebilir kılıyor.

Uzun yıllardır mesleğini icra eden ustalar, öğrenme sürecine büyük özveri gösteriyor. 35 yıldır tornacılık yapan Cihangir Ünal sözlerine şunları ekliyor: "Silifke’nin folklorünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Eski vilayetimiz, dünyaca ünlü Silifke’mizin halk oyunlarını öğrenerek ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz". Benzer şekilde 30 yıldır kaynakçılık yapan Mehmet Kemancı "Silifke dünyaca ünlü bir ilçemiz. Hem yoğurdu hem de ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsü eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla tanınıyor. Biz de sanayi ustaları olarak halk oyunlarını öğrenip çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Uygulamanın yerel yansımaları:

25 yıldır ağır iş makineleri ustalığı yapan Necat Göküş bu örnek çalışmayı Türkiye'de nadir görülen bir girişim olarak tanımlıyor: "Silifke’de, belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gündüz sanayide çalışıyor, akşam halk oyunları öğreniyoruz. Zor oluyor ancak azimle öğrenmeye çalışıyoruz". Ustaların çırakları da süreci yakından takip ediyor; çırak Kağan Çamurcu ustalarının performansını büyük beğeniyle izlediğini ve onlarla gurur duyduğunu söylüyor.

Sanayi esnafının bu birleşik rolü, Silifke’nin kültürel öğelerinin günlük yaşama entegre edilmesine katkı sağlıyor. Öğle molalarındaki küçük gösterimler ve dernek çalışmalarının düzenli ilerleyişi, ilçenin folklorunun sadece sahnede değil, iş hayatının içinde de canlı kalmasına hizmet ediyor.

GÜNDÜZ EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞAN USTALAR, AKŞAMLARI SİLİFKE&#039;NİN DÜNYACA ÜNLÜ HALK OYUNLARINI...

GÜNDÜZ EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞAN USTALAR, AKŞAMLARI SİLİFKE'NİN DÜNYACA ÜNLÜ HALK OYUNLARINI ÖĞRENEREK İLÇENİN KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ata'nın sevdiği ezgilerle anma gecesi
images

KBÜ yapımı Naif uluslararası yarışmada belgesel finaline yükseldi
images

Öğrenciler maketlerle cumhuriyetin ve yerelin izlerini sergiledi
images

Çamardı'nın ışığında kazananlar belli oldu: foto safari 2026 ödülleri sahiplerin...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sanayi hamlesiyle Türkiye’nin üretim haritası stratejik hatlarda yeniden şekilleniyor

Düğün hazırlığındaki genç kadın kazada hayatını kaybetti; köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta gece yağışının ardından istinat duvarı koptu, yamaç kaydı

Hastaneye giden yolun çukurları Diyarbakır'da sağlık hizmetine erişimi zora sokuyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam