Tezgahın ardından oyun alanına: sanayi ustaları Silifke folklorünü yaşatıyor

Sanayi ustalarından kültürel sorumluluk:

Mersin'in Silifke ilçesinde tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi, motor ve iş makineleri ustaları ile mobilyacılardan oluşan bir grup, gündüzleri tezgah başında çalışırken akşamları ilçenin halk oyunlarını öğreniyor. Çalışma, Silifke Kemal Ateş Müzik Folklor Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde yürütülüyor ve katılımcılar hem mesleklerini sürdürüyor hem de yerel kültürü yaşatmayı amaçlıyor.

Ustalar, öğle aralarında sanayi sitesinde bir araya gelerek kısa uygulamalar yapıyor; akşamları ise dernek binasında daha sistemli eğitim alıyorlar. Bu çaba, hem sosyal birlikteliği güçlendiriyor hem de mesleki yaşamın dışındaki bir aidiyet sunuyor.

Eğitim süreci ve motivasyon:

Dernek Başkanı Kemal Ateş çalışmanın arkasındaki talebi vurguluyor: "Sanayi ustalarımızın bu gayreti bizleri çok mutlu ediyor. İlk defa ustalarımızın yoğun isteği üzerine böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri öğle yemeği molasında sanayide, akşamları da derneğimizde ustalarımıza Silifke halk oyunlarını öğretiyoruz" dedi. Bu yaklaşım, öğrenmeyi gönüllülük temeline oturtarak sürdürülebilir kılıyor.

Uzun yıllardır mesleğini icra eden ustalar, öğrenme sürecine büyük özveri gösteriyor. 35 yıldır tornacılık yapan Cihangir Ünal sözlerine şunları ekliyor: "Silifke’nin folklorünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Eski vilayetimiz, dünyaca ünlü Silifke’mizin halk oyunlarını öğrenerek ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz". Benzer şekilde 30 yıldır kaynakçılık yapan Mehmet Kemancı "Silifke dünyaca ünlü bir ilçemiz. Hem yoğurdu hem de ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsü eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla tanınıyor. Biz de sanayi ustaları olarak halk oyunlarını öğrenip çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Uygulamanın yerel yansımaları:

25 yıldır ağır iş makineleri ustalığı yapan Necat Göküş bu örnek çalışmayı Türkiye'de nadir görülen bir girişim olarak tanımlıyor: "Silifke’de, belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gündüz sanayide çalışıyor, akşam halk oyunları öğreniyoruz. Zor oluyor ancak azimle öğrenmeye çalışıyoruz". Ustaların çırakları da süreci yakından takip ediyor; çırak Kağan Çamurcu ustalarının performansını büyük beğeniyle izlediğini ve onlarla gurur duyduğunu söylüyor.

Sanayi esnafının bu birleşik rolü, Silifke’nin kültürel öğelerinin günlük yaşama entegre edilmesine katkı sağlıyor. Öğle molalarındaki küçük gösterimler ve dernek çalışmalarının düzenli ilerleyişi, ilçenin folklorunun sadece sahnede değil, iş hayatının içinde de canlı kalmasına hizmet ediyor.

GÜNDÜZ EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞAN USTALAR, AKŞAMLARI SİLİFKE'NİN DÜNYACA ÜNLÜ HALK OYUNLARINI ÖĞRENEREK İLÇENİN KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYOR.