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Kayı orman deposundaki yangın söndürme helikopteri görev süresini tamamladı

Kütahya Tavşanlı Kayı Orman Deposunda konuşlanan yangın söndürme helikopteri, 15 Ekim 2026 itibarıyla yangın sezonunu tamamlayarak görevini sonlandırdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kayı orman deposundaki yangın söndürme helikopteri görev süresini tamamladı

Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan helikopter sezonu noktaladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 2026 yılı yangınla mücadele sezonunun sona ermesiyle birlikte görev süresini tamamladı. Helikopterin bölgedeki varlığı, yaz dönemi boyunca ormanların korunmasına katkı sağladı.

ziyaret ve teşekkür töreni:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, görev süresinin sona ermesi üzerine Kayı Orman Deposunda görev yapan helikopter ekibini ziyaret etti. Karartı, yaz dönemi boyunca gösterdikleri özveri ve başarılı çalışmalara dikkat çekerek ekibe teşekkürlerini iletti ve personele teşekkür belgesi takdim etti.

hava desteğinin katkısı ve gelecek hazırlığı:

Ziyarette, orman yangınlarıyla mücadelede hava desteğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Helikopter ve ekipleri, muhtemel yangınlara hızlı müdahale ederek sahadaki kara ekiplerine zaman kazandırdı ve orman varlıklarının korunmasında kritik bir rol üstlendi. Sezonun kapanmasıyla birlikte bölge ekipleri saha değerlendirmeleri yaparak gelecek yıllara hazırlık sürecini başlatacak.

Kayı Orman Deposu'nda konuşlandırılan araç ve personelin sezon boyunca yürüttüğü çalışmalar, bölge ormanlarının korunması açısından önemini koruyor. Görev süresinin tamamlanması, sahadaki çalışmaların planlı ve koordineli yürütüldüğünün bir göstergesi olarak kayda geçti.

KÜTAHYA’DA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNİN GÖREV SÜRESİ TAMAMLANDI

KÜTAHYA’DA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNİN GÖREV SÜRESİ TAMAMLANDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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