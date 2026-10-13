Kayıp yaşlı kadın 24 saat sonra Bulancak Deresi'nde bulundu

Bulancak'ta kayıp kadın bulundu:

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Hatun Cürgül, yapılan arama çalışmalarının ardından evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bulancak Deresi'nde özel harekât polisleri tarafından sağ olarak bulundu.

arama çalışmasının seyri:

Şemsettin Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı bildirilen Cürgül için ekipler derhal arama başlattı. Jandarma ve polis ekipleri ile güvenlik birimlerinin yer aldığı çalışmada bölge karış karış kontrol edildi. Arama sırasında özellikle dere kenarı ve çevresindeki patikalar üzerinde yoğunlaşılırken, sonunda özel harekât polisleri yaşlı kadına ulaştı.

sağlık müdahalesi ve değerlendirme:

Kullanmakta olduğu ilaçlara bağlı unutkanlık yaşadığı öğrenilen Cürgül için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontroller olay yerinde yapılırken, durumunun daha ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla yaşlı kadın ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayın ardından güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin koordineli müdahalesinin önemine vurgu yaptı.

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