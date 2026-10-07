Kayıplar sürüyor: KKTC açıklarında bulunan naaş sayısı 26'ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin bugün yaptığı çalışma sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşılarak, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 26 olarak kaydedildi.

Arama çalışmaları ve bulunan naaşlar:

Sahil güvenlik ve arama ekipleri operasyonlarını hem denizde hem kıyı hattında sürdürüyor. Bugün toplamda 2 kişinin naaşına ulaşılırken, ulaşılan cenazelerin kimlik tespiti için işlemler başlatıldı. Bölgede arama faaliyetleri halen yoğun şekilde devam ediyor ve ekipler kayıp olan diğer kişiler için çalışmalarını sürdürüyor.

DNA incelemeleri ve kimlik tespiti:

Ulaşılan naaşların kimliğinin kesinlik kazanması amacıyla DNA incelemeleri yapılıyor. Pazartesi günü ulaşılan bir naaşın DNA sonuçları, yapılan analizlerle Orhan Bekret'e ait olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, diğer bulunan naaşların kimliklerinin tespiti için de laboratuvar süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri, halen kayıp olarak kaydedilen 2 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve DNA sonuçları geldikçe ailelere bilgi veriliyor ve soruşturma çerçevesinde süreç takip ediliyor.

ORHAN BEKRET HAYATINI KAYBETTİ.