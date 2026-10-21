Kayıpsız ilerleyiş: Erciyes 38 FK ligin üst sıralarında

erciyes 38 fk namağlup ilerliyor

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, geride kalan 7 haftada yenilgi görmedi. Mavi-siyahlılar, ligde oynadıkları maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan topladı ve puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

hafta hafta performans:

Erciyes 38 FK elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Takım, sırasıyla Ağrıspor 1-0, Yeni Mersin İY 2-1, Kırıkkale FK 2-1, Osmaniye FK 2-4 ve Adanaspor 6-1 maçlarını kazanırken; Diyarbekirspor 0-0 ve Yozgat Bozokspor 0-0 karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlar mavi-siyahlıların istikrarlı bir başlangıç yapmasını sağladı.

fikstür ve gelecek maçlar:

Ligin 8. haftasında Erciyes 38 FK'nın fikstüründe sahasında Yeni Malatya ile karşılaşma vardı; ancak Malatya ekibinin ligden ihraç edilmesi nedeniyle mavi-siyahlılar bu haftayı hükmen galibiyet olarak geçirecek. Takımın bir sonraki sınavı ise deplasmanda Bitlis temsilcisi Özgüzeldere ile oynanacak maç olacak.

Bu erken dönemde kaydedilen yenilgisiz seri, Erciyes 38 FK'ya puan tablosunda avantaj sağlarken, önümüzdeki lig periyotları için takımın form ve kadro yönetimi belirleyici olacak.

TÜRKİYE 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ, LİG MÜCADELESİNİ NAMAĞLUP OLARAK SÜRDÜRÜYOR.