Kaymakam Helvacı köylerde öncelikli altyapı ihtiyaçlarını yerinde tespit etti

ziyaretin kapsamı:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde görev yapan Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte köy incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaret rotasında Karaağaç, Kandilli ve Kovalıca köyleri yer aldı.

altyapı çalışmaları ve değerlendirmeler:

Ziyarette, planlanan altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı; yapılması planlanan çalışmalar yerinde incelendi ve uygulama öncelikleri ele alındı. İlgili birimlerle koordinasyonun sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

vatandaşlarla doğrudan iletişim:

Kaymakam Helvacı, köy halkının sorun, talep ve önerilerini dinledi ve vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Helvacı, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için önemli. İhtiyaçları ilgili kurumlarımızla değerlendirerek imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

KAYMAKAM HELVACI KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU