Kaymakam İlhan Abay mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

İncirliova ilçesinde Kaymakam İlhan Abay, mahalle ziyaretleri kapsamında Atatürk ve Erbeyli mahallelerinde muhtarlar ve sakinlerle bir araya geldi. Ziyaretlerin amacı, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin ihtiyaç ile beklentilerini yerinde tespit etmek olarak açıklandı.

Doğrudan iletişim ve taleplerin yerinde dinlenmesi:

Abay, Atatürk Mahalle Muhtarı Mukadder Yüksel ve Erbeyli Mahalle Muhtarı Tunç Aydın ile görüşerek mahallelerin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan konular, ihtiyaçlar ve beklentiler tek tek dinlendi; katılımcıların ilettiği talep ve öneriler not edildi.

Yerel ihtiyaçların değerlendirilmesi ve iletişim:

Kaymakamlık yetkilileriyle muhtarlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin, yerel ihtiyaçların hızlı ve etkin değerlendirilmesinde öncelik taşıdığı belirtildi. Ziyaretler, vatandaşların görüşlerinin doğrudan alınmasının ardından sona erdi ve ilçe yönetimi tarafından meselelerin takip edileceği ifade edildi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE KAYMAKAM İLHAN ABAY, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ATATÜRK VE ERBEYLİ MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.