Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Kaymakam Semiz'in miniklerle samimi okul ziyareti

Kars'ta Kaymakam Mehmet Ali Semiz, Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret ederek miniklerle buluştu, sınıfları inceledi ve okulöncesi eğitimin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kaymakam Semiz'in miniklerle samimi okul ziyareti

Kaymakamın okul ziyareti sırasında sınıf gözlemleri:

Kars'ın Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik programı kapsamında Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Semiz, okulun eğitim ortamını yerinde inceleyerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Sınıfları gezerek miniklerle sohbet eden Semiz, çocukların günlük etkinliklerine katıldı ve öğretmenlerle kısa görüşmeler yaptı. Ziyaret esnasında samimi görüntüler oluştu, öğrencilerle kurulan iletişim dikkat çekti.

Ziyaretin içeriği:

Kaymakam Semiz, sınıf gözlemleri sırasında çocukların eğitim materyallerini ve sınıf düzenini yerinde inceledi. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde okul hayatına ilişkin gözlemler paylaşıldı; ziyaret, hem çocuklarla doğrudan iletişimi hem de öğretmenlerle temas kurmayı hedefledi.

Okulöncesi eğitimin önemi:

Ziyarette, okulöncesi eğitimin çocukların gelişimindeki rolü bir kez daha vurgulandı. Semiz, eğitimin erken yaşta başlamasının önemine dikkat çekerek, bu dönemdeki eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz’in bu tür ziyaretleri, eğitim kurumlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim ortamlarının yerinde görülmesi açısından önem taşıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler ziyaretin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

SELİM KAYMAKAMI SEMİZ’DEN ŞEHİT UMUT GÖK ANAOKULUNA ZİYARET(KARS-İHA)

SELİM KAYMAKAMI SEMİZ’DEN ŞEHİT UMUT GÖK ANAOKULUNA ZİYARET(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
images

bursa teknik üniversitesi'nden 9 akademisyen dünya biliminde üst sıralarda
images

Kamu görevliliğinde uygulama odaklı eğitim: MUSKİ'de iki günlük mevzuat programı
images

Biruni'nin 10 araştırmacısı Stanford-Elsevier 2026 listesinde dünyanın en etkili...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akıncı ilk atışta MGK ile hedefi tam isabetle vurdu

Milli Egemenlik Parkı’nda oyun ve dinlenme alanları modernize ediliyor

Bilecik'te emniyetin sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirildi

Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor