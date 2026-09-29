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Kaymakam Sözen saha incelemesinde Haydere okullarının ihtiyaçlarını dinledi

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Haydere okullarını ziyaret edip yöneticiler, öğretmen ve öğrencilerle eğitim ve ihtiyaçları değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam Sözen saha incelemesinde Haydere okullarının ihtiyaçlarını dinledi

Kaymakamın ziyareti

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulların genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret, okul yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve sınıf içi gözlemlerle sürdü.

ziyaretin kapsamı:

Okul yöneticileri, yürütülen eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerin genel durumu ve okullarda devam eden çalışmalar hakkında Kaymakam Sözen'e ayrıntılı bilgi verdi. Görüşmelerde özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğitim ortamlarının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

öğretmenler ve öğrencilerle görüşmeler:

Sözen, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetlerinin uygulamadaki seyrini ve öğrencilerin gelişim süreçlerini dinledi. Öğretmenlerin saha deneyimleri ve önerileri alındı; ardından öğrencilerle yapılan sohbetlerde okul yaşamı, yürütülen projeler ve günlük ihtiyaçlar hakkında doğrudan görüş alışverişi gerçekleştirildi.

değerlendirmeler ve vurgular:

Ziyaretin ardından Kaymakam Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nun genel durumuna ve öğrencilerin gereksinimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim alanındaki çalışmaların yerinde takip edilmesinin önemine dikkat çeken Sözen, okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ihtiyaçların belirlenmesi açısından faydalı olduğunu belirtti.

AYDIN&#039;IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, HAYDERE İLKOKULU VE ORTAOKULU&#039;NU ZİYARET...

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, HAYDERE İLKOKULU VE ORTAOKULU'NU ZİYARET EDEREK OKULLARIN GENEL DURUMU, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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