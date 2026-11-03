Kaymakam Sözen sınıflarda öğrencilerle eğitim gündemini paylaştı

Ziyaretin kapsamı

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Ümit-Güldane Erdal Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, okulun genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sınıf ziyaretleri ve öğrencilerle sohbet

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Sözen, öğrencilerle birebir sohbet ederek onların eğitim hayatına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerle yakın iletişim kuran Kaymakam, ders ortamlarını gözlemledi ve öğrenci taleplerini not aldı.

Öğretmenlerle değerlendirme

Kaymakam Sözen, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda okul yönetimi tarafından sağlanan bilgiler ile öğretmenlerin gözlemleri ele alınarak eğitim süreçleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Okul ziyaretleri kapsamında gerçekleşen bu görüşmeler, yerinde inceleme ve karşılıklı iletişim yoluyla eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KAYMAKAM SÖZEN, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU