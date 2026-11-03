Dolar 49,9139 -0,12%
Euro 55,9872 +0,11%
Bist 10.917,66 -0,40%
Altın Gram 6.292,30 -1,22%
EUR/USD 1,1196 +0,04%
Brent Petrol 106,97 +2,10%
--°

Kaymakam Sözen sınıflarda öğrencilerle eğitim gündemini paylaştı

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Sözen sınıflarda öğrencilerle eğitim gündemini paylaştı

Ziyaretin kapsamı

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Ümit-Güldane Erdal Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, okulun genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sınıf ziyaretleri ve öğrencilerle sohbet

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Sözen, öğrencilerle birebir sohbet ederek onların eğitim hayatına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerle yakın iletişim kuran Kaymakam, ders ortamlarını gözlemledi ve öğrenci taleplerini not aldı.

Öğretmenlerle değerlendirme

Kaymakam Sözen, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda okul yönetimi tarafından sağlanan bilgiler ile öğretmenlerin gözlemleri ele alınarak eğitim süreçleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Okul ziyaretleri kapsamında gerçekleşen bu görüşmeler, yerinde inceleme ve karşılıklı iletişim yoluyla eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KAYMAKAM SÖZEN, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KAYMAKAM SÖZEN, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

hatay’ın maskot kargası yeni mahallesinde ‘paylaşılamaz’ oldu
images

Günlük yaşamda köprü: işaret diliyle görüntülü destek hattı Mersin'de
images

Umudun merkezi: 7 aylık Kazak bebek Türkiye'de ikinci şansı yakaladı
images

Aydın şehir hastanesine iki yeni uzman hekim katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell teknolojiyle iklim iş birliğini güçlendiriyor

Yerli üretimle uluslararası buluşma: GastroAntalya 7. kez Antalya'da

hatay’ın maskot kargası yeni mahallesinde ‘paylaşılamaz’ oldu

Günlük yaşamda köprü: işaret diliyle görüntülü destek hattı Mersin'de

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı