Kaymakam Titiz saha incelemesiyle eğitim ve sosyal yardımları değerlendirdi

Kaymakam Titiz'in saha incelemesi:

Kaymakam Onur Titiz, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışmalarını yerinde inceledi. Kurum müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kamu hizmetlerinin işleyişi ile ilçenin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde gözlemler:

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Titiz, müdürlerden okulların altyapı, öğrenci desteği ve yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı; eğitimin sürdürülebilirliği ve öğrenci odaklı hizmetlerin önemi vurgulandı.

Sosyal yardım ve koordinasyon değerlendirmesi:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında ise sosyal destek hizmetleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetleri ve uygulamadaki süreçler değerlendirildi. Titiz, saha uygulamalarını yerinde görerek yardımların etkin dağıtımı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Titiz, "İlçemizde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimden sosyal yardımlara kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Titiz'in değerlendirmeleri, ilçede hizmet kalitesini yükseltme ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirme hedeflerine odaklandı; incelemeler kapsamında tespit edilen alanlarda koordineli adımlar atılacağı vurgulandı.

KAYMAKAM TİTİZ, KURUMLARIN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ