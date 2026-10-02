Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

Kaymakam Türker ilçedeki ulu çınarları evlerinde ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Yaşlılar Haftası kapsamında ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Kumcu da katıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Türker ve beraberindeki heyet, ikametlerdeki yaşlılarla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Ziyaretler sırasında yaşlıların hatırları soruldu, sağlık ve günlük yaşamlarına dair kısa değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakamın vurguladığı mesaj:

Yaşlılarımız bizim için önemli ve değerli. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ilçemizin yaşlılarına ziyaret gerçekleştirip hayır dualarını almak istedik. Onlar devletimizin ve milletimizin dua kaynağı. Var olsunlar. Daima yanlarındayız. Kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum

Bu sözlerle duygularını paylaşan Kaymakam Türker, yaşlıların toplum hayatındaki yeri ve devletin onlara destek verme kararlılığı üzerinde durdu. Ziyaretlerin, hem sosyal bağlılığı güçlendirdiği hem de yaşlıların ihtiyaçlarının daha iyi tespit edilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Vatandaşların tepkisi:

İlçe sakinleri, yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ve hatırlandıkları için mutluluk hissettiklerini ifade etti. Ziyarete katılanlara teşekkür eden yaşlılar, dualarını iletti.

Kaymakamlık yetkilileri, benzer ziyaretlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek, yaşlıların taleplerinin kaydedildiğini ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE YAŞAYAN ULU ÇINARLARI EVLERİNDE ZİYARET EDEREK HAYIR DUALARINI ALDI.