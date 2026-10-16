Kaymakamın incelemesiyle Ortabağ okulunda öncelikler belirlendi

Ortabağ ziyaretinde genel değerlendirme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eğitim kurumlarının niteliğini artırma çalışmaları kapsamında, Uludere Kaymakamı Salih Kaya Ortabağ beldesindeki Ortabağ İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelinerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Okulun fiziki durumu ve ihtiyaçların tespiti:

Kaya, okul binasını ve derslikleri gezerek fiziki yapıyı yerinde inceledi ve varsa eksikliklerin tespit edilmesini sağladı. İnceleme, okulun altyapı ve eğitim ortamını daha uygun hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Planlanan adımlar ve beklentiler:

Kaymakam Kaya, tespit edilen ihtiyaçların belirlenip gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanacağını bildirdi. Ayrıca idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarı dileyerek, ziyaretin okul imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİ KAYMAKAMI SALİH KAYA, ORTABAĞ BELDESİNDEKİ İLK VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK OKULUN FİZİKİ YAPISINI VE İHTİYAÇLARINI YERİNDE İNCELEDİ.