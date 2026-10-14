Kaynaşlı'da çocuklara uygulamalı fiziksel aktivite eğitimi

Kaynaşlı İlkokulu'nda hareket bilinci geliştirildi

Mahallemde Hareket Var Projesi kapsamında Kaynaşlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi anlatıldı. Program, bilgilendirmenin ardından uygulamalı çalışmalarla devam etti.

Etkinliğin içeriği:

Etkinliği Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri birlikte yürüttü. Sağlık personeli, öğrencilere hareketin kalp-damar sağlığı, enerji dengesi ve gündelik yaşam üzerindeki olumlu etkilerini anlattı; ardından çocuklar, ekip eşliğinde ısınma ve basit egzersiz hareketleri yaptı.

Amaç ve beklentiler:

Programla, çocuklarda küçük yaşlardan itibaren düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşam alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Eğitim ve uygulamalarla öğrencilerin günlük yaşamlarına hareketi dahil etmeleri hedeflendi.

Etkinlik, uygulamalı yaklaşım sayesinde öğrencilerin hareketi deneyimleyerek öğrenmesine olanak sağladı ve benzer çalışmaların erken yaşta alışkanlık oluşturma açısından önemini ortaya koydu.

DÜZCE'DE MAHALLEMDE HAREKET VAR PROJESİ KAPSAMINDA KAYNAŞLI İLKOKULU'NDA ÖĞRENCİLERE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ ANLATILDI.