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Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama seferberliği

Düzce Kaynaşlı'da kahverengi kokarca tehdidine karşı Muratbey köyünde kışlak ilaçlama başlatıldı; hedef zararlı popülasyonunu düşürüp üretimi korumak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama seferberliği

Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama seferberliği

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında kışlak ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Uygulama, zararlının kış dönemini geçirmek için barınabileceği alanları hedef alıyor ve köy ölçeğinde yürütülüyor.

uygulamanın kapsamı:

Çalışmalar Muratbey köyünde gerçekleştirildi. İlaçlar, koordinasyon rolünü üstlenen Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye ulaştırıldı ve teslim işlemleri Muratbey Köyü Muhtarlığı aracılığıyla yapıldı. Muhtarlığın öncülüğünde, uygulamalar Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından takip edilerek köydeki yapıların kışlak olarak kullanıldığı alanlarda ilaçlama gerçekleştirildi.

hedef ve beklenen etki:

Yürütülen ilaçlama ile amaç, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarda barınmasını önlemek ve zararlının popülasyonunu kontrol altına almaktır. Bu sayede tarımsal üretimin zarar görmesinin önüne geçilerek bölge üretimine katkı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmaların düzenli takip edilerek gerektiğinde ilave önlemlerle destekleneceğini belirtiyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI KIŞLAK...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI KIŞLAK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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