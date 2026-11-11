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Kayseri amatör kümede üçüncü hafta 20 golle tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. haftada 5 maçta toplam 20 gol kaydedildi; 4. hafta mücadeleleri 15 Kasım Pazar günü oynanacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri amatör kümede üçüncü hafta 20 golle tamamlandı

hafta özeti:

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı. Bu haftada oynanan 5 maçta toplam 20 gol kaydedildi; maç başına ortalama 4 gol oldu. Haftanın en farklı galibiyetini Hacılar Erciyesspor elde etti, Argıncıkspor ile Döğergücü FK arasındaki mücadele ise sezonun dikkat çeken gollü eşleşmelerinden biri oldu.

öne çıkan sonuçlar:

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 5-0 Kocasinan Ülküspor

G.O.Paşaspor 1-3 Büyük Toramanspor

Develispor 2-1 Amaratspor

Argıncıkspor 3-3 Döğergücü FK

Kayseri Yolspor (BAY)

4. hafta programı:

Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 3. HAFTA TAMAMLANDI.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 3. HAFTA TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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