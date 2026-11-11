Kayseri amatör kümede üçüncü hafta 20 golle tamamlandı

hafta özeti:
Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı. Bu haftada oynanan 5 maçta toplam 20 gol kaydedildi; maç başına ortalama 4 gol oldu. Haftanın en farklı galibiyetini Hacılar Erciyesspor elde etti, Argıncıkspor ile Döğergücü FK arasındaki mücadele ise sezonun dikkat çeken gollü eşleşmelerinden biri oldu.
öne çıkan sonuçlar:
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor 5-0 Kocasinan Ülküspor
G.O.Paşaspor 1-3 Büyük Toramanspor
Develispor 2-1 Amaratspor
Argıncıkspor 3-3 Döğergücü FK
Kayseri Yolspor (BAY)
4. hafta programı:
Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 3. HAFTA TAMAMLANDI.
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