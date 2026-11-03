Kayseri amatör kümelerde ikinci hafta tamamlandı: 22 gol ve iki tatil

ikinci hafta genel görünüm:

Kayseri 1. Amatör Küme'nin Kâmil Başkal A Grubu ile Memici Kızılkaya B Grubu'nda oynanan 2. haftada toplam 9 karşılaşmada 22 gol kaydedildi. Bazı karşılaşmaların tatil edilmesiyle birlikte Mahrumlarspor bu haftayı BAY olarak geçirdi.

haftanın öne çıkanlar:

Maçlar genel olarak dengeli geçti; farklı sonuçlar olduğu gibi tek gollü ve dar farklı galibiyetler de sahne oldu. 3-0'lık skorlar en farklı sonuçlar olarak öne çıktı.

maç sonuçları:

Sosun Birlikspor 3-0 Talas Anayurtspor

Yerköyspor 3-2 1966 Turanspor

Sungur FK 3-0 Sindelhöyük Yıldız

Sindelhöyükspor 2-0 Ömürspor

Gültepespor 2-3 İsmail Okumuş FK

Güneşspor 2-1 Yavru Aslanspor

Buğdaylıspor 1-0 Cırgalanspor

Belsinspor-Sarız Anadoluspor maçı tatil edildi

Esen Metal SK-Tomarza Bld. maçı tatil edildi

Mahrumlarspor BAY

KAYSERİ 1.AMATÖR KÜME KÂMİL BAŞKAL A GRUBU VE MEMİCİ KIZILKAYA B GRUBU'NDA 2. HAFTA MAÇLARI OYNANDI.