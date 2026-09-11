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Kayseri amatör liglerinde takvim açıklandı: ilk düdük 3 ekim'de

Kayseri Futbol İl Temsilciliği 2026-2027 amatör ve altyapı liglerinin başlangıç tarihlerini açıkladı; U19 ve U14 3 Ekim, Süper ile 1. Amatör 11 Ekim'de.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri amatör liglerinde takvim açıklandı: ilk düdük 3 ekim'de

Kayseri'de amatör sezon takvimi belirlendi

Kayseri Futbol İl Temsilciliği'nin toplantısının ardından 2026-2027 sezonu amatör ve altyapı liglerinin başlangıç tarihleri netleşti. Yeni dönemde ilk müsabakalar genç kategorilerde çalacak ve sezon boyunca yaş gruplarına göre farklı zamanlarda devam edecek program uygulanacak.

liglerin açılış tarihleri:

Takvimde öne çıkan tarihler şu şekilde ilan edildi: U19 Ligi ve U14 Ligi maçları 3 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Süper Amatör Küme ile 1. Amatör Küme mücadeleleri ise 11 Ekim 2026 tarihinde sahaya çıkacak.

Diğer kategorilerin başlangıç tarihleri de planlandığı gibi dağıldı: 2. Amatör Küme 14 Şubat 2027, U17 Ligi 9 Ocak 2027, U15 Ligi 13 Şubat 2027 olarak kaydedildi. Küçük yaş gruplarında ise U13, U12 ve U11 Ligleri için başlangıç tarihi 27 Mart 2027 olarak belirlendi.

sezon akışı ve altyapıya verilen önem:

Belirlenen takvim, altyapı ve genç kategorilere öncelik verilerek planlandı; sezonun başında genç liglerinin başlaması uzun vadeli oyuncu gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Süper Amatör ve 1. Amatör Küme'nin 11 Ekim'de başlamasıyla saha içi rekabet de hız kazanacak.

Kayseri amatör futbolunda takvim uyarınca yapılacak maçlar, federasyon kuralları ve il temsilciliğinin düzenlemeleri doğrultusunda sürdürülecek; kulüpler ve oyuncular sezon boyunca bu programa göre hazırlıklarını tamamlayacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri kulüplere ve ilgililere iletildi ve resmi takvim uygulanmak üzere ilan edildi.

2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA KAYSERİ&#039;DE OYNANACAK AMATÖR VE ALTYAPI LİGLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ...

2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA KAYSERİ'DE OYNANACAK AMATÖR VE ALTYAPI LİGLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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