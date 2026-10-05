Kayseri Atletikspor’un galibiyet serisine Elazığ engeli

Kayseri Atletikspor'ta sezonun ilk yenilgisi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Elazığ Ekolspor'a 3-1 mağlup oldu. Sezona iki galibiyetle başlayan mavi siyahlılar, bu sonuçla bu sezon ilk kez yenildi.

Maçın set detayı:

Karşılaşmanın ilk setini 25-17 kaybeden Kayseri Atletikspor, ikinci sette 20-25 ile yanıt vererek skoru 1-1 yaptı. Ancak üçüncü sette rakip karşısında üstünlüğü koruyamayan mavi siyahlılar 25-9 ve dördüncü sette 25-15 sonuçlarıyla salondan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Set skorları maçın dönüm noktalarını ve Elazığ Ekolspor'un üçüncü setteki belirleyici üstünlüğünü ortaya koydu.

Gelecek maç ve beklentiler:

Kayseri Atletikspor, ligin 4. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Malatya Voleybol'u konuk edecek. Teknik ekip ve oyuncular, deplasmandaki bu mağlubiyeti hızlıca geride bırakıp evlerinde yeniden ritim yakalamayı hedefleyecek.

Bu sonuç, Kayseri Atletikspor için başlangıçtaki iki galibiyetin ardından değerlendirilecek; takımın savunma ve servis karşılama gibi alanlarda yapacağı düzeltmeler ilerleyen haftalarda belirleyici olabilir. Elazığ Ekolspor karşısındaki set farklılıkları, hem rakibin üçüncü setteki baskısını hem de Kayseri ekibinin o bölümde yaşadığı zorlukları göstermektedir.

Kayseri taraftarları ve takım artık önlerindeki Malatya maçına odaklanacak; bu karşılaşma sezona dair ilk sonuçların değerlendirileceği önemli bir sınav niteliği taşıyacak.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI LİGİN 3. HAFTASINDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.