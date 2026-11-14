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Kayseri atölyesinden okullara spor ruhu: bilek güreşi masaları teslim edildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölyesinde üretilen bilek güreşi masaları okul temsilcilerine teslim edildi; malzeme desteği sürecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri atölyesinden okullara spor ruhu: bilek güreşi masaları teslim edildi

Kayseri atölyesinden okullara spor ruhu: bilek güreşi masaları teslim edildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarının güçlendirilmesi amacıyla kendi atölyesinde spor malzemesi üretmeye devam ediyor. İl Müdürlüğü Atölye Amirliği tarafından hazırlanan ekipmanlar, öncelikle bilek güreşi branşına yönelik masalar şeklinde tamamlanarak okullara sunuldu.

Üretim ve teslim süreci:

Hazırlanan bilek güreşi masaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen bir törenle okul temsilcilerine teslim edildi. Törende konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okullarda spor kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti ve malzeme desteğinin eğitim ortamlarına doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

bilek güreşinin eğitimdeki yeri:

Kabakcı, bilek güreşinin yalnızca fiziksel güçten ibaret olmadığını; kuvvet, dayanıklılık, teknik, denge ve mücadele ruhunu bir arada geliştiren bir branş olduğunu belirtti. Öğrencilerin küçük yaştan itibaren farklı spor dallarıyla tanışmasının, bireysel gelişim ve okul sporlarının çeşitlenmesi açısından önemine değindi.

İl Müdürlüğü, yalnızca yeni tesis yatırımları yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kurum içi üretim gücünü kullanarak okulların ve sporcuların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Atölye Amirliği tarafından üretilen ekipmanların önümüzdeki dönemde farklı branşlara yönelik malzemelerle çeşitlendirilerek okullara ulaştırılması planlanıyor.

Bu yaklaşım, kaynakları yerinde değerlendirerek okul sporlarına sürdürülebilir destek sağlama hedefinin somut bir örneğini oluşturuyor ve yerel düzeyde spor altyapısının güçlendirilmesine katkı sunuyor.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, KENDİ İMKÂNLARIYLA ÜRETTİĞİ SPOR MALZEMELERİNİ OKULLARA KAZANDIRARAK...

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, KENDİ İMKÂNLARIYLA ÜRETTİĞİ SPOR MALZEMELERİNİ OKULLARA KAZANDIRARAK OKUL SPORLARININ GELİŞİMİNE DESTEK OLUYOR. İLK OLARAK ÜRETİLEN BİLEK GÜREŞİ MASALARI OKUL TEMSİLCİLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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