Kayseri BİLİMFEST için geri sayım: alan ve program titizlikle hazırlanıyor

bilim ve keşif üç gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenecek 8'inci BİLİMFEST Kayseri için hazırlıklar yoğun tempoda devam ediyor. Toplantı ve planlama süreçlerinin yanı sıra festival alanındaki altyapı çalışmaları, çadır kurulumları ve etkinlik düzenlemeleri eş zamanlı yürütülüyor.

saha çalışmaları ve koordinasyon:

Festival alanı henüz ziyaretçilere açılmadı; ancak ekipler güvenlik, lojistik ve etkinlik alanlarının tasarımı üzerine yoğun mesai harcıyor. Organizasyon kurulu, planlanan programın sorunsuz işlemesi için detaylı koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyor ve her ayrıntı titizlikle kontrol ediliyor.

program ve öne çıkan etkinlikler:

BİLİMFEST, bilim, teknoloji, inovasyon ve havacılığı bir araya getiren kapsamlı bir program sunacak. Sekiz farklı temada gerçekleştirilecek yaklaşık 200 etkinlikle ziyaretçilere interaktif atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilimsel sunumlar aracılığıyla deneyimleme imkânı sağlanması hedefleniyor.

Havacılık gösterileri programının dikkat çeken unsurlarından biri, Türkiye’nin yerli projelerinden HÜRJET'in sergilenmesi olacak. Ayrıca Türk Yıldızları, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar ekibi ile Türk Hava Kurumu'nun balon ve paramotor gösterileri festivalde yer alacak; böylece bilim ve teknoloji sunumları görsel havacılık öğeleriyle desteklenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki çalışmalar, kentin bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından festival, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilime ilgi duyan çocukları, gençleri ve aileleri bu üç günlük etkinliğe davet ediyor; hedef, katılımcılara keşif, deneyim ve gökyüzü gösterileriyle dolu unutulmaz bir festival deneyimi sunmak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ İÇİN HAZIRLIKLAR YOĞUN BİR TEMPODA DEVAM EDİYOR.