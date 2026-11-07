Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ kongresinde paylaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2-4 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne iki sözlü sunum ve bir poster çalışmasıyla katılarak şehrin dirençlik deneyimlerini bilim dünyasıyla paylaştı.

Kongre organizasyonu ve tema:

Kongre, Bilgi Teknolojileri Çağında Dirençlilik temasıyla düzenlendi ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde; ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, AFAD, Türk Kızılayı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle yapıldı. Yerel yönetimlerin saha tecrübelerini ve teknolojik yaklaşımlarını bir araya getiren oturumlar, kentlerin risklere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasına odaklandı.

Kayseri'nin sunumları ve öne çıkan bulgular:

Yerel Yönetimlerde Risk Yönetimi Tecrübeleri oturumunda, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Denizli ve Ankara büyükşehir belediyeleriyle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını aktardı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın tarafından yapılan sunumda; bilimsel veriye dayalı planlama, kurumsal hazırlık, kurumlar arası iş birliği ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan afet yönetimi yaklaşımının önemi vurgulandı.

38. Oturumda Yüksek Jeofizik Mühendisi Süleyman Melih Aladağ, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerine ilişkin yer bilimleri verileri ile yapı özelliklerini bir arada değerlendiren CBS tabanlı bir çalışma sundu. Sunumda, güvenli kentleşme için yerel ölçekli bilimsel verinin planlamada nasıl kullanılabileceği öne çıkarıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı personeli Aysun Sarıkaya ise Kapsayıcı Afet Yönetimi ve Yerel Politikalar başlıklı poster sunumunda, Kayseri Afetlerde Engellilik Çalıştayı sonuçlarını paylaştı. Çalışmada erişilebilirlik, engel gruplarına uygun eğitim, güvenli tahliye yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon öncelikli çıktı olarak belirlendi; çalışmaya 245 katılımcı ve 50'den fazla kurum katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kongrede sunduğu örnekler, zeminden yapıya, kurumsal kapasiteden toplumsal kapsayıcılığa uzanan bütüncül afet yönetimi yaklaşımını uluslararası bilimsel platforma taşıdı ve yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımı ile ortak çözümler geliştirilmesine zemin hazırladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; 2-4 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ANKARA’DA ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 8. ULUSLARARASI DİRENÇLİLİK KONGRESİ’NE İKİ SÖZLÜ SUNUM VE BİR POSTER SUNUMUYLA KATKI SUNDU.