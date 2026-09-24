kayseri kadın fk şile karşısında iki haftalık galibiyet suskunluğunu bozmayı hedefliyor

kayseri kadın fk sahasında galibiyet için sahaya çıkıyor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında kendi evinde oynayacağı Şile Bilgidoğa maçıyla üst üste gelen puan kayıplarını sonlandırmak istiyor. Sezona yükseldiği ligde başlayan sarı kırmızılar, ilk iki haftayı galibiyetle kapatmış, ardından iç sahada Amedspor'a yenilmiş ve deplasmanda Yüksekovaspor ile berabere kalarak son iki haftada galibiyet yüzü görememişti.

son maçların değerlendirmesi:

Kayseri ekibi, özellikle Amedspor mağlubiyetinin ardından moral bulmak ve yeniden ritim yakalamak istiyor. Takım yönetimi ve oyuncular, sezon başındaki performansı tekrarlamayı hedefleyerek eksiklerini giderme adına yoğun bir hazırlık sürdürüyor. Bu süreçte iki haftalık galibiyet hasreti takım üzerinde ekstra bir baskı oluştursa da, ev sahibi avantajını kullanıp yeniden puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

maç bilgileri ve beklentiler:

Sümer 1 Nolu Saha'da oynanacak maç 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında henüz puanla tanışamayan rakibi Şile Bilgidoğa'yı mağlup ederek sahasında yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Maçın sonucu, iki takımın kalan haftalardaki hedefleri ve moralini doğrudan etkileyecek.

SUVEN KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FK, LİGİN 5. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE OYNAYACAĞI ŞİLE BİLGİDOĞA MAÇINI KAZANARAK İKİ HAFTALIK GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR.