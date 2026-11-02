Kayseri Kadın FK'nın golcüsü Moıse 6 gole ulaştı

maç özeti:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Futbol Süper Liginin 9. haftasında evinde Haymana Spor Kulübünü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca iki ekip de gol arayışını sürdürürken ev sahibi takım önemli anlarda etkili oldu.

Maçın sonucu, Kayseri Kadın FK için ligde değerli üç puan anlamına geldi. Karşılaşmada takımın hücum hattı özellikle ikinci yarıda etkili olurken savunma zaferin korunmasında rol oynadı.

Moıse'in katkısı:

Takımın Kanadalı forveti Laurıe Ann Moıse, 11'de başladığı maçta takım adına 78. dakikada gol kaydetti. Bu golle Moıse'nin sezon başından bu yana resmi gol sayısı 6'ya yükseldi.

Moıse, bu sezon gol sevincini Sultanbeyli gücü Spor Kulübü (3), Şile Bilgidoğa Sportif Yatırımlar Hizmetleri A.Ş (2) ve Haymana Spor Kulübü maçlarında yaşadı. Üç maç aradan sonra fileleri havalandıran oyuncu, kalan haftalarda da gollerine devam etmek istediğini belirtti.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN GOLCÜ OYUNCUSU LAURIE ANN MOISE, GOL SAYISINI 6’YA ÇIKARTTI.