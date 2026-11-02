Dolar 49,9412 +0,02%
Euro 56,0787 +0,64%
Bist 10.859,68 +0,93%
Altın Gram 6.273,42 +0,21%
EUR/USD 1,1220 +0,48%
Brent Petrol 108,54 -4,31%
--°

Kayseri Kadın FK'nın golcüsü Moıse 6 gole ulaştı

Kayseri Kadın FK'nin forveti Laurıe Ann Moıse, Haymana maçında 78. dakikada gol atarak gol sayısını 6'ya çıkardı ve üç maç sonra filelerle buluştu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Kadın FK'nın golcüsü Moıse 6 gole ulaştı

maç özeti:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Futbol Süper Liginin 9. haftasında evinde Haymana Spor Kulübünü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca iki ekip de gol arayışını sürdürürken ev sahibi takım önemli anlarda etkili oldu.

Maçın sonucu, Kayseri Kadın FK için ligde değerli üç puan anlamına geldi. Karşılaşmada takımın hücum hattı özellikle ikinci yarıda etkili olurken savunma zaferin korunmasında rol oynadı.

Moıse'in katkısı:

Takımın Kanadalı forveti Laurıe Ann Moıse, 11'de başladığı maçta takım adına 78. dakikada gol kaydetti. Bu golle Moıse'nin sezon başından bu yana resmi gol sayısı 6'ya yükseldi.

Moıse, bu sezon gol sevincini Sultanbeyli gücü Spor Kulübü (3), Şile Bilgidoğa Sportif Yatırımlar Hizmetleri A.Ş (2) ve Haymana Spor Kulübü maçlarında yaşadı. Üç maç aradan sonra fileleri havalandıran oyuncu, kalan haftalarda da gollerine devam etmek istediğini belirtti.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜN GOLCÜ OYUNCUSU LAURIE ANN MOISE, GOL SAYISINI 6’YA ÇIKARTTI.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN GOLCÜ OYUNCUSU LAURIE ANN MOISE, GOL SAYISINI 6’YA ÇIKARTTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muratpaşa’dan squash şampiyonasında iki bronzla döndü
images

Elazığspor beyaz grupta liderliğe yerleşti
images

Salihlili judocular Manisa'da altı madalyayla döndü
images

Kilosunu mücadeleye çeviren milli kick boksçu Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Togg'un atılımı: son bir yılda 55 bin, toplamda 130 bini geçen elektrikli araçlar yollarda

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi

Otluca Tugay yolunda iki haftalık onarımla ulaşım normale döndü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde