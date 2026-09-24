Kayseri kadın FK'ya yeni otobüsle rahat ve güvenli yolculuk

Kayseri Kadın FK'ya otobüs alındı

Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Kadın FK için kulübe yeni bir otobüs satın alındı. Kulüp yönetimi, deplasman yolculuklarında oyuncuların konforu ve güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan alımın tamamlandığını duyurdu.

Başkanın açıklaması:

Kulüp Başkanı Mutlu Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce takımın ihtiyacını karşılamayan bir araçla deplasmana gidildiğini belirtti. Önal, "Bir futbol kulübünün ihtiyaçlarını karşılamayan bir araç ile gidiliyordu. Otobüs almamız elzemdi. Elimizden geldiğince çabaladık, harcadık ve bu otobüsü kulübe kazandırdık. İnşallah kazasız, belasız deplasmanlara gidip gelecekler, Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" sözleriyle yatırımın önemine vurgu yaptı.

Lig takvimi ve kullanım planı:

Bu hafta ligdeki 5. maça çıkacak olan Kayseri Kadın FK, önümüzdeki hafta deplasmana gidecek. Takımın mevcut performansı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi şeklinde kaydedildi. Yönetim, iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş deplasmanına yeni otobüsle gitmeyi planlıyor ve bu sayede hem oyuncuların yol yorgunluğunun azalması hem de kulübün temsil kabiliyetinin artması hedefleniyor.

Kulübün bu adımı, futbolcuların saha dışındaki koşullarının geliştirilmesi adına atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, önümüzdeki maçlarda yeni ulaşım imkanının takım performansına olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti.

KULÜP BAŞKANI MUTLU ÖNAL, KADIN FUTBOLCULARIN DEPLASMANLARA GİDİP GELİRKEN ARTIK RAHAT VE KONFORLU BİR OTOBÜS İLE GİDİP GELECEĞİNİ SÖYLEYEREK, SARI KIRMIZILI KULÜP İÇİN OTOBÜS SATIN ALDIKLARINI DİLE GETİRDİ.