Kayseri kadın futbol kulübü Fulya'da Beşiktaş'a karşı üç golle yenildi

Suwen Kadınlar Süper Liginde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde 6. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

maçın gelişimi:

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın baskısıyla geçti ve 12. dakikada Yeliz Açar'ın golüyle siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu ve 63. dakikada Meryem Küçükbirinci, 78. dakikada ise Birgül Sadıkoğlu ile farkı üçe çıkardı.

sonuç ve etkileri:

Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle Kayseri Kadın Futbol Kulübü haftayı puansız kapattı. Bu, sarı-kırmızılıların ligdeki ikinci yenilgisi oldu ve ekip ligde 8 puanta kaldı.

Kayseri, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Ünye Kadın Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Takımın önünde iç saha maçında puan veya puanlar alarak toparlanma fırsatı bulunuyor.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’A 3-0 MAĞLUP OLDU.