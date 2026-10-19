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Kayseri kadın futbol kulübü Fulya'da Beşiktaş'a karşı üç golle yenildi

Kayseri Kadın FK, 6. haftada Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş'e 3-0 yenildi; golleri Yeliz Açar, Meryem Küçükbirinci ve Birgül Sadıkoğlu attı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 06:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kadın futbol kulübü Fulya'da Beşiktaş'a karşı üç golle yenildi

Kayseri kadın futbol kulübü Fulya'da Beşiktaş'a karşı üç golle yenildi

Suwen Kadınlar Süper Liginde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde 6. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

maçın gelişimi:

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın baskısıyla geçti ve 12. dakikada Yeliz Açar'ın golüyle siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu ve 63. dakikada Meryem Küçükbirinci, 78. dakikada ise Birgül Sadıkoğlu ile farkı üçe çıkardı.

sonuç ve etkileri:

Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle Kayseri Kadın Futbol Kulübü haftayı puansız kapattı. Bu, sarı-kırmızılıların ligdeki ikinci yenilgisi oldu ve ekip ligde 8 puanta kaldı.

Kayseri, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Ünye Kadın Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Takımın önünde iç saha maçında puan veya puanlar alarak toparlanma fırsatı bulunuyor.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’A 3-0 MAĞLUP OLDU.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’A 3-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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