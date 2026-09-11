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Kayseri OSB heyeti zuchex fuarında sanayicilerle buluştu

Kayseri OSB heyeti, 9-12 Eylül ZUCHEX 36. fuarında Kayserili firmaları ziyaret ederek yenilikçi ürünleri ve yeni iş bağlantılarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kayseri OSB heyeti zuchex fuarında sanayicilerle buluştu

Kayseri OSB zuchex fuarında sanayicilerle bir aradaydı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Başkanlığı ve yönetimi, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen ZUCHEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarına kitlesel katılım sağladı. Başkan Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yusuf Sarıalp ve Kadir Üçoktan oluşan heyet, fuar alanında Kayserili firmaları ziyaret ederek doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar ziyaretinin ayrıntıları:

Heyet, katılımcı firmaların stantlarını gezdi, üretim ve tasarım süreçleri hakkında bilgi aldı; firmalara plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın ziyaretler sırasında Kayserili sanayicilerle sohbet ederek sektördeki gelişimler ve ihracat potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin amacı, firmaların uluslararası alanda görülmesini sağlamak ve yeni iş bağlantılarını desteklemek olarak öne çıktı.

Kayseri üretiminin uluslararası yansımaları:

Yalçın, Kayseri OSB bünyesindeki işletmelerin fuarda sergilediği modern ve fonksiyonel ev ile mutfak eşyalarının dikkat çektiğini vurguladı. Kayseri'nin üretim gücünün yurtdışından gelen ziyaretçiler tarafından yakından tanınma fırsatı bulduğunu belirten Yalçın, fuarda kurulan yeni ticari temasların Kayseri sanayisinin dış pazarlardaki etkinliğini artıracağına işaret etti. Ayrıca, Kayseri OSB'nin Türkiye'nin üretim üssü olma vizyonunun bu tür uluslararası platformlarda pekiştiğini dile getirdi.

Yalçın, ZUCHEX'in sektör açısından başarısını kanıtlamış bir organizasyon olduğuna dikkat çekti ve Kayseri'den katılan firmaların yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda şehir ismini de tanıttığını ifade etti. Heyet tarafından yapılan plaket takdiminin, firmalar için hem moral hem de tanıtım anlamında katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Değerlendirmesinin sonunda Başkan Yalçın, fuara katılan tüm firmaları tebrik ederek elde edilen başarıların Kayseri’nin ihracatına ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi. Ziyaretler, Kayseri OSB ile sanayici arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi yönünde somut adımlar olarak kayda geçti.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN VE YÖNETİMİ; İSTANBUL TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE 9-12...

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN VE YÖNETİMİ; İSTANBUL TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE 9-12 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN, ZUCHEX 36. ULUSLARARASI EV VE MUTFAK EŞYALARI FUARI’NA ÇIKARMA YAPTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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