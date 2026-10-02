Kayseri saha komiserleri sezona koordinasyonla başladı

Toplantı ayrıntıları:

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Federasyonu Derneği Kayseri Şubesi, 2026-2027 sezonu açılış ve koordinasyon toplantısını Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Etlikçi, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Safa Menderes Civek, saha komiserleri ve davetliler katıldı.

Hedefler ve vurgular:

Toplantıda, sahada görev alan komiserlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi, iletişim kanallarının netleştirilmesi ve karşılaşmalarda güvenliğin sağlanması ana gündem maddeleri olarak öne çıktı. Katılımcılar, amatör ve profesyonel liglerdeki uygulamalarda birlik ve disiplinin önemini vurguladı.

"Türk futbolunun daha düzenli, güvenli ve adil bir şekilde ilerlemesi adına 2026-2027 sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Kayseri Saha Komiseri Derneği olarak, futbolun olduğu her yerde görev bilinciyle sahada olmaya devam edeceğiz. Toplantıda emeği geçen ASKF Başkanımız Mutlu Önal’a ve tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Adil, centilmence ve sorunsuz bir sezon olması dileğiyle" sözleriyle Kayseri Şube Başkanı Safa Menderes Civek mesajını paylaştı.

Toplantı, sezon öncesi görev dağılımlarının gözden geçirilmesi ve olası sahadaki aksaklıklara karşı alınacak önlemlerin planlanması ile sonlandı. Katılımcılar, adil oyun ve saha güvenliğinin korunması için ortak sorumluluk vurgusunu yineledi.

TÜRKİYE FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ FEDERASYONU DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ 2026-2027 SEZONU AÇILIŞ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.