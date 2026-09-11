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kayseri tarımında dönüm noktası: sera otb’de 1. etap altyapı tamamlandı

Kayseri’de Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB’nin 1. Etap altyapısı tamamlandı; yatırım parselleri üretime hazır, yatırımcılar seralar için sahaya indi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

kayseri tarımında dönüm noktası: sera otb’de 1. etap altyapı tamamlandı

1. Etap altyapı çalışmaları tamamlandı

Kayseri’nin tarımsal kapasitesini yükseltecek Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (Sera OTB) projesinde 1. Etap altyapı çalışmaları tamamlandı. Kayseri Valiliği himayelerinde, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde yürütülen proje çerçevesinde yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve diğer altyapı yatırımları bitirilerek yatırım parselleri üretim tesislerinin kurulmasına hazır hale getirildi.

altyapı ve yatırım süreci:

Altyapının tamamlanmasıyla bölgenin fiziki hazırlığı sonlandı; bölgenin ışıkları yanarken yatırımcılar modern sera ve üretim tesislerini kurmak üzere sahaya inmeye başladı. Yapılan altyapı çalışmaları, parsel üretimi ve enerji hatlarının sağlanması sayesinde yatırımcılar kısa sürede seralarını kurup üretime başlamayı hedefliyor.

jeotermal üretim hedefleri ve ekonomik katkı:

Proje, jeotermal enerjinin modern sera teknolojileriyle buluşacağı bir merkez olmayı amaçlıyor; planlanan üretim modelinde yılın 12 ayı kesintisiz, kontrollü ve yüksek verimli üretim yapılması hedefleniyor. Sera OTB, üretimden paketlemeye, lojistikten ihracata kadar oluşturacağı değer zinciriyle hem Kayseri ekonomisine hem de istihdama katkı sağlayacak. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde şehir, geleneksel tarımdaki gücünü teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli üretimle birleştirerek jeotermal kaynakların tarımsal üretimde etkin kullanıldığı Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri hâline gelecek.

Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, projenin geldiği aşamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Bugün Kayseri tarımı için bir hayali gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Sera OTB’mizin 1. Etap altyapısını tamamladık, bölgemizin ışıklarını yaktık ve yatırımcılarımız sahaya inmeye başladı. Artık sözün yerini yatırımın, projenin yerini üretimin aldığı yeni bir döneme giriyoruz. Burada yükselecek her sera; yeni bir yatırım, yeni bir istihdam ve Kayseri ekonomisine kazandırılacak yeni bir değer olacaktır. Bu büyük eserin şehrimize, ülkemize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum".

Uzun süredir titizlikle sürdürülen altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, Sera OTB’de atılacak bir sonraki adım yatırımcıların sahada hızla üretim tesislerini kurması ve projenin üretime dönüşmesi olacak. Bu süreç Kayseri için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor ve bölgenin tarımsal üretim profilini dönüştürme potansiyelini ortaya koyuyor.

KAYSERİ’NİN TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNÜ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK KOCASİNAN JEOTERMAL KAYNAKLI SERA...

KAYSERİ’NİN TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNÜ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK KOCASİNAN JEOTERMAL KAYNAKLI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE 1. ETAP ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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