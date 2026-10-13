Kayseri'de amatör heyecanı geri dönüyor: Süper Amatör Küme başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu başlıyor
Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarla start alacak.
Sezonun açılış maçları Argıncık Stadı 1-2 Nolu Saha ve Develi İlçe Stadında yapılacak; ilk karşılaşmalar saat 14.00te başlayacak.
açılış maçları:
İlk gün programında Kocasinan Ülküspor - Amaratspor, Döğergücü FK - G.O.Paşaspor ve Develispor - Kayseri Yolspor karşılaşmaları yer alıyor.
1. hafta maç programı:
18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
14.00 Kocasinan Ülküspor - Amaratspor
16.00 Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor
18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
14.00 Döğergücü FK - G.O.Paşaspor
16.00 Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor
18 Ekim Pazar / Develi İlçe Stadı
16.00 Develispor - Kayseri Yolspor
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN MÜSABAKALAR İLE BAŞLAYACAK.
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