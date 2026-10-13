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Kayseri'de amatör heyecanı geri dönüyor: Süper Amatör Küme başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü Argıncık ve Develi statlarında oynanacak maçlarla başlayacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de amatör heyecanı geri dönüyor: Süper Amatör Küme başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarla start alacak.

Sezonun açılış maçları Argıncık Stadı 1-2 Nolu Saha ve Develi İlçe Stadında yapılacak; ilk karşılaşmalar saat 14.00te başlayacak.

açılış maçları:

İlk gün programında Kocasinan Ülküspor - Amaratspor, Döğergücü FK - G.O.Paşaspor ve Develispor - Kayseri Yolspor karşılaşmaları yer alıyor.

1. hafta maç programı:

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

14.00 Kocasinan Ülküspor - Amaratspor

16.00 Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

14.00 Döğergücü FK - G.O.Paşaspor

16.00 Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor

18 Ekim Pazar / Develi İlçe Stadı

16.00 Develispor - Kayseri Yolspor

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN MÜSABAKALAR İLE BAŞLAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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