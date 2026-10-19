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Kayseri'de ilçe taşımacılığı elektrikli araçlarla yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. öncülüğünde yürütülen çalışmalarla ilçe taşımacılığı %100 elektrikli araçlara dönüştürülmek üzere test ediliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de ilçe taşımacılığı elektrikli araçlarla yenileniyor

ilçe taşımacılığında elektrikli araçlara geçiş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. öncülüğünde başlatılan çevreci ulaşım girişimi, şehir içi uygulamalardan sonra şimdi ilçe hattına taşınıyor. Yapılan hazırlıklarla, ilçe merkezleri ile Kayseri arasındaki hizmet veren araçların %100 elektrikli araçlara dönüştürülmesi hedefleniyor ve bu amaçla kapsamlı testler sürdürülüyor.

teknik ve performans testleri:

Sarız-Binboğa Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı testlere ilişkin değerlendirmesinde, araçların performansını ve enerji verimliliğini bizzat deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti. Daldı, Develi’den Sarız’a ve Bünyan’a kadar farklı coğrafi koşulların teste tabi tutulduğunu, bu sürecin ilçe taşımacılığı için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Test edilen araçlarda yalnızca enerji tüketimi değil, yolcu konforu da ön planda tutuldu; diz mesafelerinde geniş kullanım alanları ve yolcuların eşyalarını rahatça koyabilecekleri bagaj hacmi dikkat çekti. Bu değerlendirmeler, günlük işletme ihtiyaçları ve kullanıcı beklentilerinin karşılanması açısından önem taşıyor.

beklenen çevresel ve işletme kazanımları:

Projeyle amaçlanan, daha çevreci, sürdürülebilir ve işletme maliyetleri açısından verimli bir ulaşım modelinin oluşturulmasıdır. Ali Daldı uygulamanın ilçe taşımacılığına öncülük etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ulaşım A.Ş.'ye teşekkür etti. Çalışmalar tamamlandığında, ilçe ile Kayseri arasında hizmet veren araçların tamamının elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRECİ ULAŞIM ÇALIŞMALARI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRECİ ULAŞIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, İLÇE TAŞIMACILIĞINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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