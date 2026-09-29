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Kayseri'de muaythai şampiyonası gazilere vefa niteliği taşıdı

Kayseri'de 25-27 Eylül’de düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası'na 54 kulüp ve 300 sporcu katıldı; gazilere anı kupası takdim edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de muaythai şampiyonası gazilere vefa niteliği taşıdı

kayseri'de düzenlenen turnuva spor ve saygıyı buluşturdu

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası, 25-27 Eylül tarihlerinde Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 54 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Yarışmaların yanı sıra etkinlik, gazilere saygı gösterme ve fedakârlıkları anma amacıyla planlandı.

şampiyonanın katılımcıları ve açılış töreni:

Açılış törenine Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Kasım Tutgun, Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Polis Şehit ve Gaziler Vakfı Kayseri Başkanı Sami Doğan ve özel harekât gazileri katıldı. Törene ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Talas İlçe Spor Müdürü Ferdi Şafak de iştirak etti.

amaç, takdimler ve vefa mesajı:

Şampiyonada gazilere organizasyon anısına anı kupası takdim edildi ve sporcular gazilerle bir araya geldi. Etkinlik boyunca şehit ve gazilerin fedakârlıklarına vurgu yapıldı; sporun milli ve manevi değerlerle buluşmasının önemi öne çıktı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, organizasyonun genç sporcuların milli ve manevi değerlere katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Ulu, katılan kulüplere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür ederek şehitleri rahmetle andı; hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.

KAYSERİ’DE 25-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN GAZİLERİMİZ MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA 54...

KAYSERİ’DE 25-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN GAZİLERİMİZ MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA 54 KULÜPTEN 300 SPORCU MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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