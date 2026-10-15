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Kayseri'de seferberlik: kimyasal kaza tatbikatı sahada ve masa başında test edildi

Kayseri'de AFAD koordinesinde düzenlenen endüstriyel kaza tatbikatında 253 personel ve 51 araç görev aldı; 16 yaralıya müdahale edildi, 1 cenaze çıkarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de seferberlik: kimyasal kaza tatbikatı sahada ve masa başında test edildi

tatbikatın düzenlenişi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada gerçekleştirilen kimyasal kaza tatbikatı, gerçekçi bir senaryo üzerinden yürütüldü. Senaryoda kimyasal madde sızıntısı ve buna bağlı maruziyet sonucu çok sayıda personelin etkilendiği varsayıldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte kısa sürede çok sayıda kurum sahaya intikal etti.

katılan birimler ve ilk müdahale:

Tatbikata AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve meteoroloji ekipleri katıldı. Kolluk kuvvetleri fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve çevre ekipleri sızıntıyı kontrol altına almak ve yayılımı engellemek için tedbirler uyguladı. Sağlık ekipleri ile UMKE, sahada hızlı triaj kurarak müdahale planını devreye soktu.

saha uygulamaları ve sonuçlar:

Tatbikat kapsamında ekipler, senaryo gereği etkilenen 16 yaralıya müdahale etti; ayrıca tatbikat senaryosuna uygun olarak hayatını kaybettiği varsayılan 1 kişinin cenazesi kontrollü şekilde fabrikadan çıkarıldı. Olay yerinde yakınlarının sinir krizi geçirmesi durumuna müdahale eden kolluk kuvvetleri, güvenliği sağlayıp aileleri alandan uzaklaştırdı. Tatbikat sırasında ekiplerin koordinasyonu, zamanlama ve müdahale zinciri test edildi.

değerlendirme ve gelecek hedefleri:

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, ülkede sadece doğal afetlerin değil endüstriyel kazaların da gündeme gelebileceğini vurguladı ve müdahale hızının önemine dikkat çekti. Tekeş, tatbikata 51 araç ve 253 personelin katıldığını söyleyerek hazırlığın düzeyine olumlu not verdi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise tatbikatın amacını; TAMP kapsamındaki çalışma gruplarının Afet Yönetim Merkezi koordinesinde çalışabilirliğini ölçmek, eksiklikleri tespit etmek ve personeli eğitmek olarak özetledi. Genç, sahada görev alan ekiplerin yanı sıra 23 afet grubunun da İl AFAD Merkezi'nde masa başı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti ve hem saha hem masa başı uygulamalarla kurumsal iş birliğinin sınandığını ifade etti.

Yetkililer, yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen notlar ve tespit edilen eksiklikler doğrultusunda tatbikatların sürekliliğinin önemini vurgulayarak, müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)...

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN BİR FABRİKADA KİMYASAL MADDE TATBİKATI YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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