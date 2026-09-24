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Kayseri'de yeni sezona hazırlık: kural açıklamaları ve altyapı kurası

TVF Kayseri İl Temsilciliği, 2026-2027 sezonu öncesi yöneticiler, antrenör ve sporculara yeni oyun kurallarını anlattı ve altyapı kuraları çekildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de yeni sezona hazırlık: kural açıklamaları ve altyapı kurası

Kayseri'de yeni sezona hazırlık: kural açıklamaları ve altyapı kurası

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı, 2026-2027 sezonu öncesinde kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda öncelik, tüm liglerde uygulanacak değişen oyun kurallarının doğru anlaşılması ve uygulanma esaslarının aktarılmasıydı.

Toplantıda ele alınan konular:

Program, TVF Ligleri ile Altyapı Liglerinde görev alacak paydaşlara yönelikti. Yeni sezonda yürürlüğe girecek kural değişiklikleri ve uygulama ayrıntıları, Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından detaylı şekilde açıklandı. Antrenörlere ve yöneticilere, saha içi uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar, hakem görüşleriyle uyumlu uygulama örnekleri ve müsabaka yönetimine ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

Altyapı kura çekimleri ve sürpriz ödül:

Toplantı kapsamında Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Kızlar kategorilerinin kura çekimleri yapıldı ve sezon takvimi çerçevesinde eşleşmeler belirlendi. Oturum sırasında gelen bir soru üzerine Askon Erva Spor Kulübü antrenörünün verdiği doğru yanıt üzerine İl Temsilciliği tarafından Filenin Sultanları forması hediye edildi. TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, katılımcılara fair-play ruhunun ön planda olduğu, sağlıklı ve başarılı bir sezon dileğini iletti.

2026-2027 VOLEYBOL SEZONU ÖNCESİNDE KULÜP YÖNETİCİLERİ, ANTRENÖR VE SPORCULARA YÖNELİK...

2026-2027 VOLEYBOL SEZONU ÖNCESİNDE KULÜP YÖNETİCİLERİ, ANTRENÖR VE SPORCULARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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