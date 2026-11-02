Kayseri'de yükselen ivme: kadınlar ligde üçüncü galibiyetini aldı

maçın özeti:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig'in 9. haftasında iç sahada oynadığı karşılaşmada Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekipte sezon içinde yakalanan ivmenin sürmesi oyuncular ve taraftarlar arasında sevinç yarattı.

puan durumu ve performans:

Ligde geride kalan 9. hafta sonunda Kayseri Kadın Futbol Kulübü, toplamda 8 karşılaşma oynamış; bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplamış durumda. Sarı-kırmızılıların galibiyetleri Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş ve Haymana Spor Kulübü karşısında geldi.

Beraberlikler ise 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü ve Ünye Kadın FK ile yaşandı; mağlubiyetler ise Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş karşısında kaydedildi. Bu tablo, takımın lig içinde istikrarlı sonuçlar alırken zaman zaman zorluklar da yaşadığını gösteriyor.

Yönetim ve teknik ekip, elde edilen sonuçların sezonun geri kalanı için moral kaynağı olduğunu belirtti; oyuncu gelişimi ve maç içi disiplinin korunması, ilerleyen haftalarda puan cetvelinde yukarı taşınmak için kilit faktörler olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI.