Kayserili sporcu Atina'da altın madalya kazandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6-16 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Tuğçe Balkaya büyük başarı elde etti. 60 kilogram alt genç kategorisinde mücadele eden Balkaya, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı Kayseri'ye taşıdı.

şampiyonadaki madalya tablosu:

Şampiyonada yer alan Türk Milli Takımı toplamda 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak gençlerde takım halinde dünya ikinciliğini elde etti. Turnuvada elde edilen bu madalyalar, genç sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü göstermesi açısından önemli bulunuyor.

Kayseri'nin temsilcileri ve federasyonun tebriki:

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Tuğçe Balkaya başta olmak üzere milli takım kafilesini, teknik ekibi ve Kayseri'den milli takımda mücadele eden Ayşegül Açık, Yağız Emir Kılıç ve Abdullah Tuna Daldaban'ı tebrik etti. Ulu, sporcuların yetişmesinde emeği geçen Kayserili antrenörlere de teşekkür etti.

Turnuvadaki sonuçlar, Kayseri altyapısının ve Türkiye genç kadrolarının dünya çapında söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor. Balkaya'nın altın madalyası, kentin genç sporcu yetiştirme kapasitesine yeni bir katkı olarak değerlendiriliyor.

YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA DÜZENLENEN MUAYTHAİ GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCU TUĞÇE BALKAYA, 60 KİLOGRAM ALT GENÇ KATEGORİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYA KAZANDI.