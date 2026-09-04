Kayseri'den Pilsen'e: boccia kafilesi uluslararası arenaya hazırlanıyor

Çekya’nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası için Türkiye'yi temsil edecek teknik heyet ve sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

katılımcı ekip ve sporcular:

Turnuvada BC3 kadın ve erkek kategorilerinde mücadele edecek sporcular Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz, antrenör Sema Bozbıyık ile rampa operatörü Şinasi Boyraz ziyarette hazır bulundu. Görüşmede ekip üyeleri, hazırlık programı ve seyahat düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

hazırlık süreci ve temenniler:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların antrenman süreçlerini dinleyerek Kayseri’yi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek ekibe başarı diledi. Ziyaret, kafilenin moral ve koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçladı.

ÇEKYA’NIN PİLSEN KENTİNDE 7-15 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK PİLSEN WORLD BOCCİA CHALLENGER TURNUVASI’NDA TÜRKİYE TEMSİL EDECEK TEKNİK HEYET VE SPORCULAR, KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER.