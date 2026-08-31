Kayserili bisikletçiler iki şehirde derecelere imza attı

Kayserili ekipler Sakarya ve Kahramanmaraş etaplarında kürsüye çıktı:

Sakarya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen iki ayrı yarışta Kayserili bisikletçiler dikkat çeken sonuçlar aldı. 23 Ağustos’ta Sakarya’da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası ile 27 Ağustos’taki Kahramanmaraş etabında sporcularımız farklı kategorilerde podyuma çıktı ve genel klasmandaki konumlarını güçlendirdi.

Sakarya etap sonuçları:

23 Ağustos’taki Bölgesel Türkiye Şampiyonası’nda U17 kadınlarda Berranur Erden, hem 2. Bölge yarışında hem de Bölgesel Türkiye Şampiyonası sıralamasında 2. sırada yer aldı. U17 erkeklerde mücadele eden Metin Uğur ise her iki mücadeleyi de 3. sırada tamamladı. Bu sonuçlar Kayserili sporcuların bölgesel düzeydeki istikrarını gösterdi.

Kahramanmaraş etabı ve genel klasman:

27 Ağustos’taki Türkiye Şampiyonası 6. Etap yarışlarında Kayserili sporcular kürsüye çıktı: U17 kadınlarda Berranur Erden etap birinciliği elde ederken, Beyzanur Çemç aynı kategoride 3. oldu. U17 erkeklerde ise Buğrahan Karatay 3. sırayı aldı. Bu sonuçlarla Berranur Erden, U17 kadınlar genel klasman liderliğini sürdürürken Beyzanur Çemç genel klasmanda 3. sıradaki yerini korudu; U17 erkeklerde ise Metin Uğur genel klasmanda 2. sırada bulunuyor.

Her iki şehirde elde edilen dereceler, Kayserili sporcuların ulusal yarışlardaki rekabet gücünü ortaya koydu ve sezonun ilerleyen etabları için umut verdi.

SAKARYA VE KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN BİSİKLET YARIŞLARINDA KAYSERİLİ SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.