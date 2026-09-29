Kayserili genç bisikletçiler Manisa'da kürsüyü paylaştı

Manisa final etabında Kayserili sporcuların öne çıkan performansı

Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabında Kayserili sporcular dikkat çeken sonuçlara imza attı. Yarışın çeşitli parkurlarında elde edilen derece ve sezon sonu sıralamaları, Kayseri altyapısının istikrarlı performansını ortaya koydu.

Final etabı sonuçları:

Şampiyonanın kısa parkur yarışında U17 kadınlar kategorisinde Beyzanur Çemç birinci, Melisa Aykaç ise üçüncü oldu. Final etabının genel U17 kadınlar sınıfında Beyzanur Çemç birinciliği alırken, Berranur Erden ikinci sırada yer aldı. U17 erkekler kategorisinde final etabında Metin Uğur ikinci, Buğrahan Karatay üçüncü oldu.

Sezon sıralaması ve değerlendirme:

Sezon boyunca gerçekleştirilen 8 etap sonunda U17 kadınlar kategorisinde Berranur Erden Türkiye şampiyonu olurken, Beyzanur Çemç ülke ikincisi olarak sezonu tamamladı. U17 erkeklerde ise Metin Uğur sezonu Türkiye ikincisi olarak bitirdi; Buğrahan Karatay ise sezonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Bu sonuçlar, Kayseri'nin gençler düzeyindeki derinliğini ve yarışlarda süreklilik gösteren performansını vurguluyor.

MANİSA’DA DÜZENLENEN YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI’NDA KAYSERİLİ SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.