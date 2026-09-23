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Kayserili paralimpik halterci Çağdaş Kaya'ya şampiyona öncesi moral ziyareti

Kayseri'nin paralimpik milli haltercisi Çağdaş Kaya, 27 Kasım-3 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili paralimpik halterci Çağdaş Kaya'ya şampiyona öncesi moral ziyareti

Çağdaş Kaya'dan Kayseri'de hazırlık ve destek görüşmesi

Paralimpik milli halterci Çağdaş Kaya, Bahreyn'de yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri'de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette sporcunun hazırlık süreci, teknik ekip çalışmaları ve turnuva hedefleri masaya yatırıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TOHM Müdürü Yunus Ergin, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Muammer Şahin ile Keçiören Spor Kulübü Teknik Direktörü ve İşitme Engelliler Koordinatörü Muttalip Yerlikaya katıldı.

hazırlıklar ve hedeflerin değerlendirilmesi:

Görüşmede, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi teknik konular ele alındı. Milli ekibin programı, antrenman planları ve müsabaka stratejileri hakkında bilgi alışverişi yapıldı; sporcu ve teknik kadronun beklentileri ile başarı ölçütleri değerlendirildi.

gönülden gelen destek ve temenniler:

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, toplantıda Çağdaş Kaya ve ekibine başarı dileklerini iletti ve sporcunun Türkiye ile Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Ziyaret, hem motivasyon sağlama hem de son hazırlıkların gözden geçirilmesi açısından anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

KAYSERİ’NİN MİLLİ SPORCUSU ÇAĞDAŞ KAYA, BAHREYN’DE DÜZENLENECEK DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİNDE...

KAYSERİ’NİN MİLLİ SPORCUSU ÇAĞDAŞ KAYA, BAHREYN’DE DÜZENLENECEK DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİNDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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