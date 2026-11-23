Toplantı değerlendirmesi:

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen 2026 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı Develi ilçesinde yapıldı. Toplantıya 20'ye yakın kulüp ile İl Hakem Komitesi ve İl Tertip Komitesi katıldı; görüş alışverişi ve değerlendirmeler gündemin merkezindeydi.

Toplantı, Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşekin açılış konuşmasıyla başladı. 2026 yılında yürütülen faaliyetlerin okunması ve organizasyonların aktarılmasının ardından 2027 yılı için planlanan etkinliklerin istişaresi yapıldı. Kulüp antrenörleri toplantıya aktif katkı sunarak kendi görüş ve önerilerini paylaştı; birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

Katılımcılar ve katkılar:

İstişare toplantısına katılanlar arasında İl Tertip Komite üyesi, Sindelhöyük Spor Kulübü Başkanı Bilge Tekir, İl Hakem Komite Başkanı Filiz Açıkgöz ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Şimşek, kulüp başkanları, antrenörler ve dernek binalarında ev sahipliği yapan Ali Aslana teşekkür etti; misafirperverlik ve destek toplantının olumlu atmosferine katkı sağladı.

2027 hedefleri:

Görüşmelerde en önemli konu, "Kayseri taekwondosunun 2027 yılında faaliyetler ve şampiyonlarla nasıl daha aktif hale getirilebileceği" oldu. Katılımcılar; antrenman düzenleri, organizasyon işbölümü ve yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi başlıklarda fikirlerini paylaştı. Ortak mesaj olarak birlik, dayanışma ve genç sporcuların desteklenmesi öne çıktı.

Toplantı kapanışında Özben Şimşek, 2027 yılı için iyi dileklerini ileterek tüm katılımcılara teşekkür etti ve yeni sezon için hazırlıkların ortak akılla sürdürüleceğini vurguladı.

KAYSERİ'DE TAEKWONDO İL TEMSİLCİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 2026 YILI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DEVELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.