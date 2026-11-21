kadro ve kamp programı:

Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından açıklanan U19 Kadın Millî Takımı kadrosunda, Kayseri Kadın FK forması giyen Ayşegül Aydın da yer aldı. Millî takım, 22 Şubat-7 Mart 2026 tarihlerinde Antalya'da kampa girip, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayacak.

Seçimler, genç oyuncuların kulüplerindeki düzenli yer alışları ve kamp sürecinin ardından yapılacak sınav niteliğindeki hazırlık maçlarına göre planlandı. Kadrodaki isimler, teknik heyetin 2027 hedeflerine yönelik değerlendirmeleri çerçevesinde belirlendi.

hedefler ve turnuva takvimi:

U19 Kadın Millî Takımı, 2027 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi'nde Portekiz, İsveç ve Finlandiya ile eşleşti. Bu turnuva hazırlığı kapsamında takım, 22-27 Kasım 2026 tarihlerinde Kocaeli'nde bir kamp daha gerçekleştirecek.

Söz konusu takvim, takımın saha uyumunu ve oyuncu rotasyonunu test etmeyi amaçlıyor. Teknik heyetin planı, çeşitli rakiplerle oynanacak hazırlık maçları ve kamp programları üzerinden ideal 11'i ve alternatiflerini görmeyi hedefliyor.

ayşegül aydın'ın kadrodaki yeri:

Ayşegül Aydın'ın kadroya çağrılması, Kayseri Kadın FK forması altındaki dikkat çeken performansının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Genç oyuncunun millî takım sürecinde alacağı süre ve oynayacağı mevkideki katkısı, hem bireysel gelişimi hem de takımın hücum seçeneklerini zenginleştirme potansiyeli taşıyor.

Antalya kampı ve hazırlık maçları, Aydın için millî takımda kalıcı olma yönünde önemli bir fırsat sunuyor; teknik ekip bu dönemi değerlendirme ve sonrasında Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını şekillendirme açısından kritik buluyor.

22 ŞUBAT-7 MART 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA KAMPA GİRECEK VE 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK OLAN U19 KADIN MİLLÎ TAKIMININ KADROSU TEKNİK DİREKTÖR AYTÜRK KIYICI TARAFINDAN AÇIKLANDI. KAYSERİ KADIN FK’NIN BAŞARILI İSMİ AYŞEGÜL AYDIN KADRODA YER ALDI.