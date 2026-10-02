Kayserispor hazırlık maçı için Konya'ya gidiyor

Kayserispor Konya'ya gidiyor

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Süper Lig takımlarından Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı ekip, maç için bugün Konya'ya hareket edecek.

hazırlık maçı ve program:

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül takvime ilişkin şunları aktardı: "Konyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Bugün sabah antrenman yapıp, öğleden sonra da Konya’ya gideceğiz. Yarın Konya’da hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında da oyuncularımıza kısa bir izin verip Manisa FK maçı hazırlıklarına hız vereceğiz".

kadroda eksikler:

Takımda milli takım kamplarında bulunan Jimmy Tabidze, Mamadi Camara, Jushua Brenet, Aras Çelik, Taulant Seferi, Deniz Dönmezer ile hafif sakatlıkları devam eden Fethi Özer ve Florent Hasani yarınki hazırlık maçında forma giyemeyecek.

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA KAYSERİSPOR, YARIN KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK.