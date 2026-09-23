Kayserispor savunmayla zirveye yerleşti

Kayserispor ilk 8 haftayı lider tamamladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Kayserispor, milli araya kadar oynanan 8 maçlık dönemi zirvede kapattı. Takım, bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Savunma direnci:

Kayserispor, 3 iç saha ve 5 deplasman maçında kalesinde toplam 3 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı konumuna geldi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 8 maçın 6'sında rakiplere gol sevinci yaşatmayarak savunma organizasyonunu öne çıkardı.

Gol verimliliği ve maç sonuçları:

Takım tüm maçlarda gol atmayı başardı; 8 maçta toplam 15 gol kaydetti ve +12 averajla ligde en iyi averaja sahip tek takım oldu.

Kayserispor'un ilk 8 haftadaki maç sonuçları şunlar:

Vanspor - Kayserispor 0-2

Kayserispor - Sivasspor 2-0

Iğdır FK - Kayserispor 0-1

Kayserispor - Bursaspor 1-2

Karagümrük - Kayserispor 1-1

Erokspor - Kayserispor 0-3

Kayserispor - İstanbulspor 4-0

Mardin 1969spor - Kayserispor 0-1

Bu istatistikler, Kayserispor'un hem savunma hem de hücum açısından dengeli bir performans sergilediğini gösteriyor ve takımın ligdeki lider konumunu sağlam temellere dayandırıyor.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, İLK 8 HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLARKEN LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI, EN ÇOK KAZANAN İKİ TAKIMDAN BİRİSİ OLDU.