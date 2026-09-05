Kayserispor son gün hamlesi: Murat Cem Akpınar kadroya katıldı

Kayserispor'tan son gün transferi

Kayserispor, transfer tescil döneminin son gününde Erzurum FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile resmi sözleşme imzaladı. Hamle, sarı kırmızılı ekibin TFF 1. Lig mücadelesindeki kadro planlaması kapsamında son anda gelen takviyelerden biri oldu.

Transfer detayları:

Kulüp, 27 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif edildiğini ve anlaşmanın karşılıklı imzalarla tamamlandığını duyurdu. Anlaşma, transfer tescil sürecinin kapanmasından önce resmiyet kazandı.

Murat Cem Akpınar'ın kariyerine kısa bakış:

Trabzonspor altyapısında yetişen Murat Cem Akpınar daha sonra Trabzonspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Erzurumspor takımlarında forma giydi. Son olarak Erzurum FK'da görev yapan oyuncu orta sahada çeşitli görevler üstlenebiliyor ve Kayserispor'un orta saha rotasyonuna doğrudan katkı yapması bekleniyor.

Kayserispor yönetimi ve teknik ekip, sezon öncesi yapılan planlamaya ek olarak transfer döneminin son anlarında kadroya dahil edilen bu oyuncunun takıma uyum sürecine odaklanacağını belirtti.

KAYSERİSPOR, TRANSFER SEZONUNUN SON GÜNÜNDE MURAT CEM AKPINAR’I TRANSFER ETTİ.