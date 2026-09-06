Kayserispor son günde iki yeni transferle kadroyu genişletti

Kayserispor transfer açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde dış transfer hamlesi yaparak iki ismi kadrosuna kattı.

Takıma katılan oyuncular, kulüp yetkililerinin önünde resmi sözleşmeye imza attı ve hemen takımla çalışmalara başladı.

imza ve sözleşme detayları:

Murat Cem Akpınar, Erzurumspordan transfer edilirken kendisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ensar Kemaloğlu ise Gençlerbirliğinden alınarak sarı kırmızılılarla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

maç kadrosuna dahil olmaları:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre her iki oyuncunun da yarın oynanacak Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor; oyuncuların takıma entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

Resmi imzaların ardından Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu, Kayseri'de takıma katılarak hazırlıklara dahil oldu.

KAYSERİSPOR; MURAT CEM AKPINAR VE ENSAR KEMALOĞLU’NU AÇIKLADI