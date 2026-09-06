Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kayserispor son günde iki yeni transferle kadroyu genişletti

Kayserispor, transferin son gününde Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu ile sözleşme imzaladı; iki oyuncu yarınki Esenler Erokspor maçında kadroda olabilir.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor son günde iki yeni transferle kadroyu genişletti

Kayserispor transfer açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde dış transfer hamlesi yaparak iki ismi kadrosuna kattı.

Takıma katılan oyuncular, kulüp yetkililerinin önünde resmi sözleşmeye imza attı ve hemen takımla çalışmalara başladı.

imza ve sözleşme detayları:

Murat Cem Akpınar, Erzurumspordan transfer edilirken kendisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ensar Kemaloğlu ise Gençlerbirliğinden alınarak sarı kırmızılılarla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

maç kadrosuna dahil olmaları:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre her iki oyuncunun da yarın oynanacak Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor; oyuncuların takıma entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

Resmi imzaların ardından Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu, Kayseri'de takıma katılarak hazırlıklara dahil oldu.

KAYSERİSPOR; MURAT CEM AKPINAR VE ENSAR KEMALOĞLU’NU AÇIKLADI

KAYSERİSPOR; MURAT CEM AKPINAR VE ENSAR KEMALOĞLU’NU AÇIKLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurumspor'da Dal'dan birlik çağrısı: taraftar ve ekibe teşekkür
images

Erzurumspor FK Konyaspor'u evinde ilk kez mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini...
images

Aydın BBSK'nin yeni hamlesi: Maria Koleva ile smaç hattı güçleniyor
images

Sultanhisar'da gençlerin sporla dolu yazı şenlikle sonlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bıraktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu