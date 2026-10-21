Kayserispor taraftarları armanın izinde Pendik deplasmanına gece yola çıkıyor

taraftar hareketi ve amaç:

TFF 1. Lig lideri Kayserispor için destek çağrısı yapan taraftar grubu Kapalı Kale, pazar günü oynanacak Pendikspor maçında takımı yalnız bırakmayacak. Kulübün ligdeki durumuna vurgu yapan grup, deplasman organizasyonunu detaylandırdı.

hareket ve buluşma detayları:

Kapalı Kale taraftarlar derneğinin açıklamasına göre hareket saati 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saat 00.00 olarak bildirildi. Buluşma noktası olarak KBN belirlendi ve buradan İstanbul yönüne yola çıkılacak.

Açıklamada yer alan ifadeler arasında grup ruhunu özetleyen bir çağrı da bulunuyor: Sevdamızın peşinde, armanın izinde bu kez Pendik deplasmanına gidiyoruz!

liste, bilet ve iletişim:

Dernek, deplasman listelerinin son başvuru tarihinin Perşembe günü saat 12.00 olduğunu vurguladı ve bu saatten sonra listeye isim eklenemeyeceğini bildirdi. Taraftarların bu kurala dikkat etmesi istendi.

Maç biletleriyle ilgili olarak ise fiyatların henüz netleşmediği açıklandı. Bilet fiyatı belli olduğunda ve satışa çıktığında gerekli bilgilendirmenin Kapalı Kale tarafından ayrıca yapılacağı belirtildi.

Dernek açıklaması, taraftarların organizasyon kurallarına uymasını ve zamanında kayıt yaptırmasını teşvik ederken, Kayserispor'a sahada güçlü destek verilmesinin hedeflendiğini ortaya koydu. Destek için hareket planı ve son başvuru bilgileri taraftarlar arasında paylaşıldı.

KAYSERİSPOR TARAFTARLARI, PAZAR GÜNÜ OYNANACAK PENDİKSPOR MAÇINDA TAKIMIN YANINDA OLMAK İÇİN İSTANBUL’A GİDECEK.