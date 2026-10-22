Kayserispor ve Hatayspor U19 maçında eşitlik sağlandı

maç özeti

U19 Gelişim Ligi 13. Grup 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor genç takımları karşı karşıya geldi. Zorlu geçen 90 dakikanın sonunda ekipler karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma, Kayserispor Tesislerinde oynandı. Hakem triosunda Cenk Uluçınar, Ersin Öztürk ve Ozan Erdoğan Köse görev aldı.

goller ve maç içi ayrıntılar:

Skor açılışı, dk.68'de kaydedilen bir ters vuruşla geldi; Hataysporlu Mustafa Karabulut'un kendi kalesine gönderdiği top Kayserispor'u öne geçirdi (kk). Ancak Hatayspor, dk.75'te Ali Zan'ın golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sonuçlandı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U19: Enes Aslan, Zekeriya Eren, Aras Çelik, Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.68), Eralp Çam, Muhammed Talha Yaşar, (Hacı Alperen Akyüz dk.85), Yusuf Göktuğ, (Ali Kaçmaz dk.85), Kerem Oğuztürk, Kadir Efe Çalıoğlu, (Çağrı dk.65), Emirhan Yerli, (Tarık Baturalp Başkan dk.46).

Hatayspor U19: Hüseyin Önder, Mustafa Karabulut, Yusuf Azad Bayar, (Ömer Şamil Hamder dk.55), Çınar Coşar, Ali Zan, Eren Karabiber, Turap Ege Sarıtoprak, (Mehmet Özdemir dk.85), Mert Hamit Şamlıoğlu, Bereket Dönmez, (Ulaş Ay dk.85), Yahya Kala, Can Ali Kayabaşı, (Arda Turan Çağlar dk.55).

Maç boyunca her iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu; Kayserispor duran toplardan yararlanırken, Hatayspor maçın son bölümlerinde baskı kurdu fakat beraberliği bozamadı. Sonuç itibarıyla takımlar puanları paylaştı.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUPTA LİGİN 5. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE HATAYSPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ.