Dolar 49,6242 +0,01%
Euro 55,7246 -0,15%
Bist 11.343,11 -2,02%
Altın Gram 6.539,93 -1,23%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,98 +2,90%
--°

Kayserispor ve Hatayspor U19 maçında eşitlik sağlandı

U19 Gelişim Ligi 13. grup 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı; maçta Mustafa Karabulut kendi kalesine, Ali Zan gole imza attı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor ve Hatayspor U19 maçında eşitlik sağlandı

maç özeti

U19 Gelişim Ligi 13. Grup 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor genç takımları karşı karşıya geldi. Zorlu geçen 90 dakikanın sonunda ekipler karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma, Kayserispor Tesislerinde oynandı. Hakem triosunda Cenk Uluçınar, Ersin Öztürk ve Ozan Erdoğan Köse görev aldı.

goller ve maç içi ayrıntılar:

Skor açılışı, dk.68'de kaydedilen bir ters vuruşla geldi; Hataysporlu Mustafa Karabulut'un kendi kalesine gönderdiği top Kayserispor'u öne geçirdi (kk). Ancak Hatayspor, dk.75'te Ali Zan'ın golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sonuçlandı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U19: Enes Aslan, Zekeriya Eren, Aras Çelik, Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.68), Eralp Çam, Muhammed Talha Yaşar, (Hacı Alperen Akyüz dk.85), Yusuf Göktuğ, (Ali Kaçmaz dk.85), Kerem Oğuztürk, Kadir Efe Çalıoğlu, (Çağrı dk.65), Emirhan Yerli, (Tarık Baturalp Başkan dk.46).

Hatayspor U19: Hüseyin Önder, Mustafa Karabulut, Yusuf Azad Bayar, (Ömer Şamil Hamder dk.55), Çınar Coşar, Ali Zan, Eren Karabiber, Turap Ege Sarıtoprak, (Mehmet Özdemir dk.85), Mert Hamit Şamlıoğlu, Bereket Dönmez, (Ulaş Ay dk.85), Yahya Kala, Can Ali Kayabaşı, (Arda Turan Çağlar dk.55).

Maç boyunca her iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu; Kayserispor duran toplardan yararlanırken, Hatayspor maçın son bölümlerinde baskı kurdu fakat beraberliği bozamadı. Sonuç itibarıyla takımlar puanları paylaştı.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUPTA LİGİN 5. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE HATAYSPOR KARŞI KARŞIYA...

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUPTA LİGİN 5. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE HATAYSPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Urfa kortlarında Cumhuriyet neşesi: 140 sporcu üç kategoride yarışıyor
images

Tomarza Belediyespor’da 40 yaşındaki Şükrü Pekel ameliyat oldu, sahalardan 6 ay...
images

Çorum FK, Göztepe sınavına hızlı paslar ve sprintlerle hazırlanıyor
images

TFF başkanından destek: Sergen Yalçın’ın başarısına inancım tam

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da narkotik operasyonu: üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi

Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı

Resmî törenle karşılama: Erdoğan ve Mark Carney Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Ata tohumlarıyla kentten geleceğe yayılan tarım hareketi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı